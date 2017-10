Ka Rally Estonial võidu kihutanud Poola rallimehest Kajetan Kajetanowiczist sai esimene piloot, kes on kolmel järjestikusel korral tulnud ERC ehk EM-sarja üldvõitjaks.

38aastane poolakas kindlustas tiitlivõidu möödunud nädalavahetusel Lätis. Tõsi, Kajetanowicz ise rallil finišisse ei jõudnud, sest otsustas etapi pärast 11. katset katkestada.

Nimelt toimus Liepajas sõidetud rallil kopteriõnnetus, kus hukkus Kajetanowiczi lähedane sõber Pawel Jagniatkowsk. "Otsustasin lähedaste sõpradega seotud olukorra tõttu ralli katkestada. Palun teilt minu otsust austada ja mõista, et see on mulle sportlasena raske aeg," kirjutas rallimees Facebookis.

Enne Läti EM-etappi oli portugallasel Bruno Magalhaesil matemaatiliselt võimalik Kajetanowiczi ees tiitel võtta, kuid Magalhaes ei jõudnud meie lõunanaabrite juures samuti finišisse: ta kihutas vastu puud.

Lisaks Kajetanowiczile on kolm EM-tiitlit võitnud ka itaallane Luca Rossetti (2008, 2010 ja 2011). EM-sari nägi ilmavalgust 1953. aastal.