Hispaania väljaanne El Confidencial kirjutab, et Madridi Reali bossid on otsustanud: pidevalt vigastustega kimpus Gareth Bale on müügiks.

Kindlasti on Walesi koondislasest huvitatud Manchester United, keda on Bale'iga juba pikalt seostatud. El Confidenciali sõnul on Real nõus mängijat Inglismaale müüma, kuid nad soovivad tema eest saada 100 miljoni euro kanti.

Muide, Realile valmistab Bale'i puhul tuska ka mehe armastus golfi vastu. Nimelt arvab Madridi kuningliku klubi ladvik, et just golf süvendab Bale'i seljaprobleeme.

28aastane Bale liitus Realiga 2013. aastal Tottenham Hotspurist tollal maailmarekordit tähistanud 100,8 miljoni euro eest.