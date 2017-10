Eesti jalgpallikoondis madistab praegu MM-valikmängus Bosnia ja Hertsegoviinaga. Kui kohtumisest oli mängitud veidi üle kümne minuti, viskasid Bosnia koondise fännid väljakule tõrvikuid, mistõttu peatas kohtunik mängu. Kohtumine jätkus paari minuti pärast.

Bosnian supporters obviously not satisfied with the way this campaign ends and how the FA works. Tallinn tonight pic.twitter.com/EjkKmtEVRG