Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelisel MM-valikmängul külvasid segadust vastaste poolehoidjad, kes loopisid A. Le Coq Arena murule pürotehnikat. Kohtumine katkestati viivuks.

Eesti jalgpalliliidu infojuhi Mihkel Uibolehe kommentaar Õhtulehele: „Praeguseks on teada nii palju, et tegemist on Bosnia kõige suurema ultrafänni rühmitusega, mis resideerub väljaspool Bosniat, peamiselt Skandinaavia riikides. Nad on varemgi mitmetel Bosnia valikmängudel sekkunud kohtumise käiku erinevate korrarikkumistega. Antud juhul lahkuti pärast pürotehnika loopimist staadionilt ja mindi linna. Oli konkreetne aktsioon, et mängu häirida, aga on raske spekuleerida, mis oli ettekäändeks – kas mingisugune protest, et meeskond ei pääsenud MMile?

Eelnevalt oli nii turvateenistusel kui ka politseil teada info, et need fännid on varem pürotehnikat kasutanud ja et tuleb paarsada ultrafänni. Politseil midagi teha ei olnud, pigem tekib küsimus, kuidas selliseid asju ära hoida? Kõik Bosnia fännid otsiti läbi ning neilt avastati ka pürotehnikat, kuid nagu mäng näitas, toodi palju sisse.

FIFA delegaat koostab raporti ja FIFA distsiplinaarkomisjon hakkab seda asja arutama ning võtab mõlema poole kommentaarid. Meie ülesanne on tagada turvalisus, mille oleme delegeerinud turvafirmale. Bosnia alaliit vastutab fännide käitumise eest. Vastutus on mõlemapoolne.“