2. Mida arvata Bosnia fännide aktsioonist?

Hukka mõista… ja mõista. 13 minutit näitasid Bosnia ja Hertsegoviina ultrafännid end parimast küljest: lauldi ja hüpati nõnda, nagu siinmail harva tehakse. 14. minutil süüdati tõrvikud ja saadeti väljakule hulk pürotehnikat, üsna oma väravavahi Asmir Begovici suunas (samas sai mees aru, et teda tegelikult ei sihita ja jalutas rahulikult suitsupilvest keskvälja suunas). Mäng peatati, fännid vaikisid ja lahkusid staadionilt. Kõik. Edasi laulis vaid Eesti fännitribüün.

Ilmselt lootsid külaliste poolehoidjad oma meeskonnale märku anda, et MM-valikturniir läks täielikult aia taha ja edaspidi peavad jalgpallurid fännide kaasaelamise nimel rohkem vaeva nägema.

Meenutuseks, 2009. aastal tegid Bosnia fännid Tallinnas hoopis vastupidise sõu: toona vaikiti esimesed 24. minutit ja hiljem lauldi vahetpidamata kuni lõpuvileni. Jalgpalliportaal Soccernet.ee valis Bosnia fännid nädala tegijaks. Julgen kahelda, et nüüd samamoodi tehakse.

3. Kuidas hinnata Martin Reimi valitud taktikat?

Üsna julge. Kõige huvitavam oli oma rünnaku rahulik ülesehitamine. Kolm keskkaitsjat (Klavan, Mets, Baranov) jäid selgelt viimasteks meesteks ja kõigutasid omavahel palli. Samal ajal tõusid äärekaitsjad (Teniste ja Pikk) samale liinile vastaste kaitsjatega.

Samal kõrgusel olid ka ründajad Anier, Zenjov ja Luts. Tavapäratu vaatepilt, mis selgelt oli seotud esimeses punktis välja toodud pingevabaduse küsimusega. Tagumine kolmik lükkas omavahel julgelt söötu ja Klavan otsis pikki diagonaalpalle, Mets püüdis maastsööduga leida keskpoolkaitsjaid (Käit ja Antonov).

Läks nagu läks, aga siinkirjutajale jäi mulje, et Eesti julges seekord võidu peale mängida. Kui meenutada võõrsil peetud väravateta viiki Kreekaga, siis ei võtnud Sinisärgid mitte ühtegi riski, kuigi vastane mängis kohati kehvalt ja andis meile ruumi.

Kokkuvõttes võib öelda, et Reimi taktika toimis, kuid alt vedas taas rünnakute lõpetamise oskus. Näiteks Zenjovil ja Klavanil oli väga hea võimalus võrku sahistada, kuid võimaluseks see jäigi. Vastaste avaväravat ei saa aga Reimi eksimuseks pidada, sest tegemist oli lihtsalt Artur Pika individuaalse veaga. Teise värava puhul oli segadust rohkem, aga tegelilkult said vastased hakkama lihtsalt ühe hea, loogilise ja kõrge klassiga rünnakuga.

4. Kes oli kohtumise parim mängija?

Karol Mets. Ütlen kohe ära, et Bosnia koondislased seekord antud tiitlile ei pretendeerinud. Suure osa mängust keskkaitsjate keskel mänginud Mets lükkas kindlalt söötu, tõmbas paar vastast alati enda peale ja avas seejärel mängu. Peaga kindel, jalaga samuti. Otseselt ei saa öelda, et Klavan ja Baranov kuidagi kehvemad oleks olnud, aga täna langes valik Metsale.

Väravaautori Antonovi puhul häiris peamiselt standardolukordade väga ebastabiilne lahendamine. Mängu parima tiitlist polnud kaugel ka Mihkel Aksalu.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Omamoodi seletamatu vahelüli kaitseliini ja ründajate vahel oli Eesti mängust puudu. Käit ja Antonov töötasid keskpoolkaitses nii, kuis jaksasid, kuid mingi loogiline samm jääb meie esitusest tihti puudu. Täna prooviti veidi rohkem pikki diagonaalpalle keskkaitsjatelt ääreründajatele ja see kohati täitsa töötas, kuid rünnak "kaitsja-keskpoolkaitsja-ründaja" toimib Eesti puhul harva.

A- ja B-koondise vahelise meeskonnaga mänginud Bosnia peatreener võib esitusega ilmselt rahule jääda. Tundus, et keegi ei hakanud mängu liialt enda peale võtma ja meeskonlik mäng säilis. Ei staaritsetud. Ilmselt eeldab sealne jalgpallikogukond, et B-koondis peabki meiesuguseid võitma, kuid vaevalt fännid nõnda tasavägise mänguga rahule jäid.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Bosnia peatreener Mehmed Baždarevic: „Oli hea mäng, aga oleksime võinud veel mõne värava lüüa. Eestlased ootasid, et me vea teeks. Me eeldasime, et eestlased avavad rohkem mängu ja meil on mängimiseks rohkem ruumi.“

7. Mis saab edasi?

Bosnia koondislased nutavad taga Küproselt saadud 2:3 kaotust, mille taha jäi ka tabeli teine koht. Muud plaani ilmselt lähitulevikuks polegi, kuna sõprusmatše pole neil planeeritud.