Eesti jalgpallikoondis lõpetas MM-valiktsükli 1:2 kaotusega Bosnia ja Hertsegoviinale. Ilja Antonovi 75. minuti kauglöögist ei piisanud, Bremeni Werderi ääremängija Izet Hajrovici kaks tabamust kallutasid matši lõunaslaavlaste kasuks.



Eesti koondise peatreener Martin Reim lausus pressikonverentsil, et tal on hea meel, et meeskond näitas sisu ning suutis 0:1 kaotusseisust kohtumise viigistada, kuid mängupildiga ta täiesti rahul ei olnud.

„Tahtmine ja emotsioon oli paigas ja olemas, aga ütleme, et oleme kindlasti paremaid esitusi teinud ja just palliga poole pealt, jäi kripeldama, et palli oli liiga vähe," lausus Reim. "Kaitsefaasis oli paar sellist liini taha söötu, mis ei olnud okeid ja kust vastane sai kaks kõige ohtlikumat momenti. Loomulikult ei saa sellistele võistkondadele kingitusi teha, see teeb mängu keerulisemaks. Hea meel, et näitasime sisu ja tulime mängu tagasi, aga kahjuks ei suutnud seekord kaotust ära hoida ja teist väravat võib nimetada vastasründajate heaks klassiks.“



Reim tunnistas, et koondislastel on hetkel gramm rohkem tahtmist, kui oskuseid. Täna jättis oma pitseri ka väsimus.

"Kui võtame ründajad, siis nad polnud nii teravad, kui mingites mängudes olnud," sõnas peatreener. "Arvatavasti pehmed väljakud ja need mängud on oma jälje jätnud. Ei olnud ründefaasis sellist minekut, et palle võita, eriti just pressingu poolelt, võib-olla seepärast need pallid ette pidama ei jäänud."



Mullu septembris Magnus Pehrssonilt ameti üle võtnud endine Eesti koondislane sõnas valiksarja lõpetuseks, et endale või mängijatele ta hindeid panema ei hakka - ta pole õpetaja!