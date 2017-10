Selline suurem komplekteeritus oleks ka päris hea, et tuleks nooremaid peale ja tekiks olelusvõitlus. Praegu on juba täitsa okei, aga kindlasti saab paremini."

Miks kevadeks väljatöötatud kolme keskkaitsja süsteem meile sobib? „Arvan, et asi on kompaktsuses. Päris paljudel meeskondadel on ikkagi raske olnud, kui liinis, kust kõide rohkem väravaid lüüakse, on üks mees rohkem ees. Lülitumine kaitsest rünnakule on ka kõvasti paranenud.

Liikuvate äärte ehk wingbackide rünnakule lülitumine ja tööjõud mängivad ka meie kasuks. Kõigile on hea koht leitud. Muidugi see tähendab, et ees või keskel on üks mees vähem, aga me ei saagi domineerida kõiki mänge. Istume kaitses ja proovime nõelata. Nagu Liverpool mõnikord kaotab.“

Uuest peatreenerist Martin Reimist: „Martin on väga head tööd teinud. Kuidas ta üle võttis, keset valiktsüklit, polnud aega kõike ümber teha. Taktika muutmisega läks aega.

Treenerite tiim on praegusel hetkel see, mis meil on vaja ja mis meile sobib. Nad on kõik olnud, kas mängijatena või treenerite tiimis nii kaua Eesti koondise juures olnud ja teavad, kuidas kogu dünaamika meil toimib. Eesti jalgpall on eriline jalgpall. Siin on teatud asju, millega on vaja arvestada.“

Rünnaku ja kaitse tasakaalust: "Väga okei. Enne tänast hoidsime kolm valikmängu taga nullis, väga tihti Eesti koondisel seda ei juhtu. Kaitse on igas mängus baas, mille peale mängu ehitada."

Bosnia mängust: „Esimene poolaeg andsime kõik, kaitsesime hästi, väljaarvatud üks situatsioon. Ei teagi, kas oli lõpuks suluseis või mitte.