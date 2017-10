KORVPALL

Avapoolaeg läbi, Tartu ees 35:34. Tartlastel on olnud ka pisut õnne, sest vastaste kolmesed on poolajaks üheksast null. Mõned neist sooritati ka täiesti vabalt positsioonilt. Tartule on Cook toonud 17 ja Istanbuli satsile Walker 13 silma.