USA jalgpallikoondis on alates 1990. aastast osalenud kõigil MM-finaalturniiridel, 1994. aastal võõrustajana. 2002. aastal jõuti kaheksa hulka, kahel eelmisel turniiril (Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Brasiilias) 16 hulka.

Põhja- ja Kesk-Ameerika jalgpalli MM-valiksarjas sai suurüllatusega hakkama Panama, kes pääses ajaloos esimest korda maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Samal ajal jäi välja USA, kelle puudumine on korralik löök potentsiaalsele teleauditooriumile.

Seekordne eemalejäämine on kindlasti väike löök ka FIFAle, sest kaotatakse suurel hulgal teleauditooriumit (USAs elab 325 miljonit inimest). Samas tuleb märkida, et majandusliku poole pealt on teleõigused USA kanalitele juba ammu maha müüdud ning selles osas FIFA rahalisi kaotusi tunnista.