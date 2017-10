32-aastane Enar Jääger naasis pooleteise aasta järel Eesti jalgpallikoondise ridadesse ning näitas viimati peetud valikmängudes suurepäraselt, et hea vorm on aegumatu. Kogenud kaitsja ei pidanud intervjuus Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina mängu kava jaoks paljuks sukelduda ka fantaasiamaailma ja vastata jalgpalluri jaoks veidi ebatavalistele küsimustele!

Võtaksin Henri Anieri positiivsuse, Konstantin Vassiljevi tarkuse ja Mihkel Aksalu südamlikkuse.

Mis on kõige parem asi Eestis?

Terve Eesti elu! Mulle meeldib Eestis ikka rohkem kui Norras, sest Eesti elu on rahulikum.

Millist sööki oskad kõige paremini teha?

Pean ütlema, et vist pastat. See on selline sportlase toit, et seda ikka oskan teha, kuigi tuleb muidugi tunnistada, et enamik ajast valmib toit meie kodus naisterahva poolt.

Kas Kaia Kanepi või Kelly Sildaru?

Mõlemad! Ei oska nende vahel valida, sest mõlemad meeldivad mulle ja on väga tublid. Ega ma väga palju nende kummagi võistluseid muidugi ei jälgi, sest pole eriti peale sattunud telerist. Kui aga nende kahe spordialadest rääkida, siis pigem eelistaksin tennist, sest seda näitab telerist rohkem.

Kui peaksid kunagi oma brändi tegema, siis mida müüksid?

Mis seal ikka – särke. Arvan, et äkki neid ei ole kõige raskem teha?

Mis oli su lemmikraamat lapsena?

Neid oli ilmselt palju, sest koolis pidi päris palju lugema, aga esimesena tuleb meelde William Goldingu „Kärbeste jumal“.

Mis on kõige raskem jalgpallis?

Mis siin ikka rasket olla saab, ei olegi midagi. Või kui väga mõelda, siis ilmselt vigastustest ülesaamine on muidugi keeruline, sest kes see ikka vigastatud tahab olla.

Kas Norra lõhe või Eesti räim?

Kindlasti Eesti räim, Eesti toit on ikka parem.

Millisel spordialal tahaksid lisaks jalgpallile Eesti koondisesse kuuluda?

Kui pikkust oleks rohkem, siis tahaksin korvpallikoondises mängida, aga paraku pole antud seda nii palju.

Millisest leiutisest tunned kõige rohkem puudust?