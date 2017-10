Hyundai rallitiimi boss Michel Nandan püüdis ajakirja Autosport veergudel lahata Kataloonia ralli ebaõnnestumise tagamaid.

Nii Andreas Mikkelsen, Dani Sordo kui Thierry Neuville katkestasid sama probleemi tõttu – nende auto vedrustus ei pidanud vastu. „See oli väga halb nädalavahetus,“ ütles ta. Nandan selgitas, et kõik autod lõikasid veidi liiga palju raja kõrvalt ja just see saigi vedrustusele saatuslikuks.

„Aga pean lisama, et riske võtmata on raske sõita. Alati püütakse rada optimaalselt läbida ja igalt poolt veidi lõigata – vahel see õnnestub, kuid siin asjad ei toimunud.“

Räägitakse, et rivaalide autod sõitsid Mikkelseni ja Sordoga üle sama kivi, kuid nende ralli jätkus. „Kui see vastab tõele, on meil autoga tõsine probleem.“