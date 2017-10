Panama jalgpallikoondis võitis läinud ööl toimunud viimases MM-valikmatšis 2:1 Costa Ricat ja pääses esimest korda ajaloos finaalturniirile.

4 miljoni elanikuga riigis püüdsid kõik inimesed kuidagi koondise ponnistustele kaasa aidata ning nende püüdluste etaloniks võib saada just see pallipoiss (vaata allolevast videost), kes matši lõpu eel palli Costa Rica mängija haardeulatusest kaugele lõi. Iga sekundi oli oluline. Just Panama võidu tõttu jäi MMile välja USA jalgpallikoondis.