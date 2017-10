Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kohtus FIBA Europe Cupi teises eelringis Türgi klubi Istanbuli Büyükcekmecega ja kaotas 68:73. Kahe mängu kokkuvõttes jäi vahe miinus 14. Euroopa tugevuselt neljanda eurosarja põhiturniirile seega ei pääseta. Edasi said kümne paari peale ka kolm meeskonda, kes jäävad vastastele alla kõige väiksema vahega. Miinus 14 oli aga liiga palju. Õhtuleht võtab mängu kokku seitsme võtmeküsimuse abil.

Et Tartu koosseisus napib kogenud pallureid, siis oli 16aastase Hendrik Eelmäe ning temast kaks aastat vanemate Märt Rosenthali ja Robin Kivi mängu sekkumine ainuvõimalik lahendus.

Keegi neist midagi hiilgavat korda ei saatnud, aga süüdi nad kaotuses ka polnud.

3. Mis positsioonil pigistab Tartu king kõige rohkem?

Tegelikult võiks täienduse tuua ükskõik, millisele positsioonile, vahest ainult mängujuhi koht on korralikult täidetud. Kogu hooaega silma pidades oleks ehk enim kasu pallurist, kes suudab tegutseda mõlema ääremängija positsioonil. See teeks lihtsamaks nii pikkade kui lühikeste elu, samas jääks minuteid ka noortele.

Kui pikkadest juhtuks Carl Engström, Janar Talts või Kristjan Kitsing viga saama, peaks senisest suuremaid minuteid andma Heivo Parrolile, kelle tase jääb selle taseme jaoks lahjaks.

4. Milline oli atmosfäär Tartu Ülikooli spordihoone kergejõustikuhallis?

Lärmi tegi Tartu publik normaalselt, aga saali enda üldmulje oli niru. Võrreldes 2000. aastate lõpu lahendusega olid kergejõustikumaneeži paigutatud tribüünid oluliselt väiksemad, et segada võimalikult vähe kergejõustiklaste treeninguid.

Õnneks on tegu ajutise lahendusega ja kevadised play-off'id toimuvad heal juhul uhiuues pallimängude hallis.

5. Kes oli Tartu parim?

Steven Cook. Esimesel poolajal viskas ameeriklane 17 punkti ja just tema tabavad visked olid põhjuseks, miks tartlased avaminutitel edu sisse said. Tänu vastaste möödavisetele suudeti avapoolaeg isegi võita. Hiljem ei suutnud ta sama hooga jätkata ja ega Tartu rünnakud üldjuhul enam vilja ei kandnud.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Lisame mängijate ja treenerite kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?