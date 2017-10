Hiljuti Saksamaa F4 meistriks kroonitud vormelipiloot Jüri Vips debüteerib sel nädalavahetusel aste kõrgemal ehk Euroopa F3 sarja viimasel etapil. Samas kihutab ka Ralf Aron.

17aastane eestlane stardib Hockenheimis Motoparki tiimis, sest rumeenlane Petru Florescu ei saa tervislikel põhjustel võidu sõita.

Kuigi Motoparki masin on Vipsile võõras, siis Prema Powerteami F3 vormeliga tutvus ta suvel paar korda ehk et päris pea ees eestlane vette ei hüppa.

"Jüri on väga elevil ega kahelnud kordagi, kui pakkumine tuli," lausus Vipsi mentor Marko Asmer väljaandele Autosport. "Ta on võidusõitja ja see on talle hea kogemus."

Volkswageni jõuallikat kasutav Motoparki tiim hoiab viie meeskonna arvestuses kolmandat kohta.