Eile alustati korvpalli Meistrite liiga põhiturniiri mängudega ning kohe peeti maha ka thriller, millist ei pruugi näha enam terve hooaja jooksul. Triumfeeris Veneetsia Umana Reyer, kaotas Bandirma Banvit.

Veneetslased asusid kodusaalis poolajavileks 16 punktiga juhtima ning veel viimase veerandi eel näitas tabloo neile turvaliselt 64:50. Kuid võit oleks peaaegu maha mängitud, lõpu eel sai juba Banvit kolme silmaga ette. Ent Veneetsia tagamees Marques Haynes lasti viskele ja kolmene tabas koos veaga seisuks 80:80! Haynes sai õiguse vabaviskelegi, ent sellel eksis...

Esimese lisaaja lõpus näis omakorda, et Veneetsial on võit taskus, kuid seisul 91:87 takistati Adonis Thomase täpset kolmest veaga ning too mees realiseeris sekund enne sireeni ka vabaviske! Teisel lisaajal lisandus mõlema tiimi kaukasse ainult 4 punkti, kolmanda lõpuks oli 108:101 peal Veneetsia.