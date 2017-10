Trinidad ja Tobago – Kariibi mere riigike, kus vaevalt Eestist rohkem elanikke. Ameerika Ühendriigid – sõnu pole vaja. Meie aja järgi eile varahommikul saatis esimene teise jalgpalli kaosesse.

Ameeriklaste 1:2 kaotus Põhja- ja Kesk-Ameerika tsooni viimases grupifaasis punasele laternale Trinidadile ja Tobagole tähendab ainult üht – jänkid Venemaale ei sõida. Esimest korda alates 1986. aastast peavad nad suursündmusest suu puhtaks pühkima. Üks asi on kindel. USA vutile on see ülivalus löök allapoole vööd.

„See on USA jalgpalliajaloo kõige piinlikum päev,“ kirjutas ESPN. „Mängijatel ja treeneritel on võimatu sellest üle saada.“