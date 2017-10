Rahvusvaheline suusaliit FIS plaanib väidetavalt murdmaasuusatamise MK-sarja võistlusprogrammis märkimisväärseid muudatusi.

Soome rahvusringhäälingu YLE teatel jääb algav hooaeg viimaseks suusavahetusega (naistel 7,5 + 7,5km, meestel 15 + 15 km) sõitude jaoks. Selle asemel taastatakse vana hea jälitussõit, mis näiteks MMil oli viimati kavas 2001. aastal Lahtis.

See tähendab, et kui ühel päeval on naistel kavas 10 km klassikat eraldistardist ja meestel 15 km, siis järgmisel päeval suusatatakse vabatehnikas Gunderseni meetodil 15 (naised) või 30 km (mehed).

Niisamuti soovib FIS lühendada meeste teatesõitu 4x7,5 km peale. Praegu suusatab iga meeskonnaliige 10 km. Täiesti uue distsipliinina on plaanis tutvustada segasprinditeadet (mees + naine).