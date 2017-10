Teisipäeva õhtul said A. Le Coq Arena murulibled lisaks tavapärastele putsahoopidele tunda ka tulitavat põrgulõõska. Külla sõitnud Bosnia ja Hertsegoviina poolehoidjad loopisid juba kohtumise 14. minutil väljakule priske koguse pürotehnikat, mistõttu mäng viivuks peatati. Maialt üle staadioni lennelnud tossupilve meisterdas ultrafännirühmitus, mis koosneb valdavalt Skandinaavias elavatest bosnialastest. Juba kohtumise eel kõva lõõritamisega silma torganud grupeering nägi MM-valiktsükli viimasest mängust oma silmaga alla kuuendiku. Kui süütamistung rahuldatud, lahkusid vutihuligaanid vabal tahtel staadionilt ning siirdusid Tallinna ööelu nautima. Jalgpalliliidule polnud toetajate käitumine üldsegi mitte üllatav. „Nad on varemgi mitmetel Bosnia valikmängudel kohtumise käiku erinevate korrarikkumistega sekkunud,“ sõnas jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht. „Eelnevalt oli nii turvateenistusel kui ka politseil teada info, et need fännid on varem pürotehnikat kasutanud ja et tuleb paarsada ultrafänni. Politseil midagi teha ei olnud, pigem tekib küsimus, kuidas selliseid asju ära hoida? Kõik Bosnia fännid otsiti läbi ning neilt avastati ka pürotehnikat, kuid nagu mäng näitas, toodi palju sisse.“ Bosnia ja Hertsegoviina fänn tulemöllu sees. (Martin Ahven)

Vutiliidu president Aivar Pohlak lausus, et kui ikka väga tahad jama korraldada, siis on see võimalik.

„Täna (üleeile – toim.) kirjeldasid spetsialistid, et nad kasutasid väga peenikesi vardaid,“ seletas mees. „Kui ilm on selline, siis on paksudes riietes inimeste kõiki varrukaid väga keeruline läbi otsida.“ Tõenäoliselt oli Bosnia fännide käitumine protest, kuid mille vastu täpselt, pole teada. Teatavasti ei pääsenud meie üleeilne vastane MMile ning lõpetas alagrupi alles kolmanda kohaga. Enne kohtumist Eestiga oli neil tabelis 14 punkti ning pürotehnika süüdati samuti 14. minutil. Pelk kokkusattumus või mitte? „Ilmselgelt protesteeris see seltskond oma jalgpalliliidu vastu, tõenäoliselt ka koondise vastu,“ mõtiskles Pohlak. „Kätlemise ajal oli näha, et mängijad on närvilised. Ju nad oskasid seda oletada. Arvan, et see võis olla ka põhjus, miks Edin Džeko ja mõni teine juhtiv mängija alguses pingil oli.“ Mis saab edasi? Mängul viibis rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA delegaat ning asja hakkab uurima FIFA distsiplinaarkomisjon, kes võtab mõlema osapoole kommentaarid. Eesti jalgpalliliidu kohustus on tagada turvalisus, Bosnia alaliit vastutab oma fännide käitumise eest ehk juhtunus on vastutus mõlemapoolne. Eeldatavasti saavad mõlemad osalised umbes paarkümmend tuhat eurot trahvi. *** Võitluslikus vutimatšis jäi peale külaliste ramm. Bundesligas palliva Bremeni Werderi ääremängija Izet Hajrovic kahe tabamuse vahel skooris kauglöögist Eesti koondise poolkaitsja Ilja Antonov. MM-valiktsükli viimasest kohtumisest 1:2 kaotus. „Tahtmine ja emotsioon olid olemas, aga oleme kindlasti paremaid esitusi teinud. Jäi kripeldama, et palli oli liiga vähe,“ võttis koondise peatreener Martin Reim heitluse kokku. „Kaitsefaasis oli paar liini taha söötu, mis ei olnud okeid ja kust vastane sai kaks kõige ohtlikumat momenti. Hea meel, et näitasime sisu ja tulime mängu tagasi, aga kahjuks ei suutnud seekord kaotust ära hoida. Teist väravat võib nimetada vastasründajate heaks klassiks.“ Eesti lõpetas valiksarja neljanda koha ning 11 punktiga. Kümnest kohtumisest suutsime võita kolm, viigistada kaks ning kaotada viis. Meie alagrupist pääses otse MMile Belgia, teisena lõpetanud Kreeka madistab play-offis. H-alagrupp 10. voor Belgia – Küpros 4:0 Kreeka – Gibraltar 4:0 Lõplik tabeliseis: Belgia 28, Kreeka 19, Bosnia ja Hertsegoviina 17, Eesti 11, Küpros 10, Gibraltar 0. *** Üleeilsete mängudega sai selgeks ka tuleval aastal käivituva UEFA Rahvuste liiga tugevusgrupid - Eesti kuulub C-tasandile koos Ungari, Rumeenia, Šotimaa, Sloveenia, Kreeka, Serbia, Albaania, Norra, Montenegro, Iisraeli, Bulgaaria, Soome, Küprose ja Leeduga. Kokku moodustatakse neli alagruppi, mille võitjad madistavad hiljem play-offis. Tasandi tšempion pääseb 2020. aasta EMile. Lisaks tõuseb iga alagrupi võitja uueks hooajaks aste kõrgemale, viimane langeb aga madalamale. Alagrupid loositakse 24. jaanuaril, uus formaat saab avapaugu järgmise aasta sügisel.