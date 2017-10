Täna said punkti spekulatsioonid Läti koondmeeskonna uue peatreeneri osas, kui lõunanaabrid teatasid uue juhi nime. Kolme tõsise kandidaadi seast osutus väljavalituks Avo Keel, kirjutab volley.ee.

Selle aasta juunikuus andsid mitmed Läti koondislased, eesotsas võistkonna liidrite Hermans Egleskalnsi, Deniss Petrovsi ja Romans Saussiga, teada, et koondise juhtimises on vaja kiireid ja radikaalseid muutusi. Selle põhjuseks oli viimaste aastate paigalseis, kui Läti meeskond ei olnud Raimonds Vilde käe all, kes oli koondist juhtinud juba üle 10 aasta, kordagi EM-finaalturniirile jõudnud.

"Raske on leida motivatsiooni maksimumi andmiseks, kui seda ei tee peatreener. Iga ebaõnnestumise järel toob ta välja kogemuste puuduse, aga kas see käib ainult meie või ka peatreeneri enda kohta? ja seda olukorras, kus enamus koondislasi teevad kaasa tugevas välisliigas. Viimase 5-6 aasta jooksul ei ole toimunud mingit edasiminekut," rääkisid mängijad avalikus pöördumises.