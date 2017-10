Kõigi aegade 50. Saaremaa ralli stardini on jäänud vähem kui 48 tundi, mistõttu käib saarel usin testimine. Paraku ei sujunud igal ekipaažil testisõit muretult.

Youtube'i on postitatud video tänasest testipäevast, kus on muuhulgas näha, et Kenneth Sepp - Tanel Kasesalu keerasid oma Ford Fiesta R2T katusele. Video põhjal (alates 0:46) meeste endiga midagi tõsist ei juhtunud.

Allnähtavas videos on mitmel autol raskusi ühe kurvi korrektse läbimisega: