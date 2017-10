Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kohtus FIBA Europe Cupi teises eelringis Türgi klubi Istanbuli Büyükcekmecega ja kaotas 68:73. Kahe mängu kokkuvõttes jäi vahe miinus 14. Euroopa tugevuselt neljanda eurosarja põhiturniirile seega ei pääseta.

Võistkonna üks kogenumaid pallureid Tanel Sokk avaldas nördimust, et eurosari on selleks korraks läbi, aga lisas, et tiimi töömoraal on kõrge. „Noorte ja välismaalaste pärast oleks tahtnud eriti neid mänge rohkem saada. Aga meil ootab kõva töö ees. Leegionärid lähevad kindlasti aina paremaks ja kokkuvõttes on Balti liiga meile ka hea väljakutse.“

Tartu resultatiivseimana 21 punkti visanud ameeriklane Steven Cook uskus, et meeskonna vorm läheb paremaks. "Saalis oli hea publik ja see andis meile jõudu juurde. Läheme paremaks ja õige pea oleme juba tõusujoonel."