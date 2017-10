Enne Tartu Ülikooli spordihoone kergejõustikuhallis peetud kohtumist selgus, et alagrupiturniirile pääsevad kümne paari peale ka kolm õnnelikku kaotajat, kes jäävad vastasele alla kõige väiksema vahega. Pärast lõpuvilet oli veel õhkõrn võimalus, et Tartu jääb joone peale, aga väga pikalt ei tulnud oodata – miinus 14 oli ilmselgelt liiga palju.

Jutt käib peaasjalikult 16aastasest Hendrik Eelmäest ja kaks aastat vanematest Robin Kivist ja Märt Rosenthalist. Büyücekmece vastu neist keegi särama ei löönud, aga kaotust ei saa noorte kraesse ajada. Kui Tartul oleks trio asemel väljakule pannud mõne kvaliteetse leegionäri, oleks tulemus võinud positiivsem olla, aga need on kõigest oleksid.

Suvel Tartu peatreeneriks saanud Priit Vene on pikka aega mõlgutanud mõtteid abijõust, aga kiirustama ei hakata. „Proovime kõigepealt täissatsi kokku saada, siis vaatame edasi,“ vihjas ta operatsioonil käinud Kristen Meisteri puudumisele. Aga tema tagasitulekuni läheb veel aega.

Vene tunnistas, et vähemalt Türgi klubi klassiga vastastega läheb Tartul raskeks. „Kui palju on meeskondi, kes lähevad nii paljude noortega eurosarja mängima ja 16aastane pallur teeb rahvusvahelisel areenil debüüdi? Eks loosis on ka küsimus – kui meile oleks Istanbuli asemel vastu tulnud Ukraina sats (Dnepropetrovski Dnipro), oleks võib-olla lihtsam olnud.“

Loomulikult hakkavad noored korralikult mänguaega saama ka Balti ja Eesti liigas. „Eestis loodame nendest palju enam kätte saada. Siin on tase pisut teine. Mitte, et nad oleksid halvasti mänginud. Kõik jäid ellu,“ tõdes Vene.

Võistkonna üks kogenumaid pallureid Tanel Sokk avaldas nördimust, et eurosari on selleks korraks läbi, aga lisas, et tiimi töömoraal on kõrge. „Noorte ja välismaalaste pärast oleks tahtnud eriti neid mänge rohkem saada. Aga meil ootab kõva töö ees. Leegionärid lähevad kindlasti aina paremaks ja kokkuvõttes on Balti liiga meile ka hea väljakutse.“

Kuigi vastaste peatreener Ozhan Civgin ütles, et Eestisse sõideti raske Türgi liiga mängu pealt, siis Vene hinnangul pidasid Büyücekmece pallurid mõnevõrra paremini vastu.

„Võrreldes Türgis peetud mänguga kasutasin teist algkoosseisu, et kaitses paremini pidama saada. Algus oli korralik, aga meil pole väga palju käike. Mida aeg edasi, seda rohkem väsisime ja vastased ei hakanud tõmblema. Teine poolaeg tundub olevat nende trump - sellel hooajal on nad viiest mängust võitnud neli ja alati lööb vahe välja teisel poolajal,“ võttis Vene mängu kokku.

FIBA Europe Cupi teine eelring

Tartu Ülikool – Istanbuli Büyücekmece 68:73

(Kokkuvõttes 146:160)

Tartu: Cook 21, 13 lp, Kitsing 14, Cizauskas 11, 6 rs, Sokk 7, 6 rs, Engström 7, Talts 6, 8 lp, Rosenthal 2, Eelmäe 0, Kivi 0, Parrol 0.