Nädalavahetus hakkab lähenema ja spordis tähendab see kuni kevadeni seda, et ees on ootamas korvpalli Euroliiga mängud! Täna algab põhiturniiriri esimene voor ja kavas on viis kohtumist: Moskva CSKA - Milano Emporio Armani (kell 20.00), Istanbuli Anadolu Efes - Madridi Real (20.00), Bamberg - Tel Avivi Maccabi (21.00), Piraeuse Olympiacos - Vitoria Baskonia (21.00) ja Malaga Unicaja - Istanbuli Fenerbahce (22.00). Loomulikult hoiame silma peal ka teistel tähtsamatel sündmustel!