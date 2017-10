Korvpalliliiga NBA üks populaarsemaid mängijaid Joel Embiid näitas ööl vastu tänast esimest korda pärast jaanuarikuud oma oskusi ning tõestas, et need pole kuskile kadunud.

Et keskmängija on varasemalt hädas olnud korduvate jalavigastustega, peab ta ta kogu summa välja teenimiseks mängima igal aastal teatud arvu kohtumisi ja minuteid. Kindlasti saab ta kätte pisut üle 80 miljoni, ülejäänu sõltub tervisest. Iga vigastus siiski loe - lepingus on ära märgitud, et tingimused lähevad käiku ainult siis, kui Embiidil tekib probleeme labajalgade või seljaga.