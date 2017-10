Poola võrkpalliliigas tõusis vähemalt ajutiselt liidriks Eesti nurgaründajate Robert Tähe ja Keith Puparti koduklubi Lubini Cuprum, kui eile õhtul alistati võõrsil Bielsko-Biala 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:20).

Nii Täht kui ka Pupart mängisid Lubini edus tähtsat rolli - esimese arvele jäi 15 ja teisele 11 punkti. Tähe rünnakuprotsent oli 50, Pupartil 29. Lubini resultatiivseim oli Poola koondislane Lukasz Kaczmarek 26 punktiga.

Lubinil on nüüd nelja mänguga 11 punkti. Kaks silma vähem on Olzstyni Indykpolil ja Kedzierzyn-Kozlel Zaksal, aga neil on üks kohtumine varuks - laupäeval heitlevad nad omavahel.