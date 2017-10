Poolas Lubini Cuprumis ja Eesti võrkpallikoondises õlitatult kokku töötanud peatreener – statistik tandem Gheorghe Creţu ja Alar Rikberg jätkavad ühiselt ka Venemaa superklubi Belgorodi Belogorje juures.

„Eks me üheskoos Gianniga üritame ühelt poolt Vene süsteemi sulanduda ja teiselt poolt enda nägemust siin tööle panna. Tööpõld on hiiglaslik ja meeskonna potentsiaal kõrge. Loodan, et tuleb ilus hooaeg,” rääkis Rikberg.

Algus on olnud igatahes ilus. Senises neljas matšis on Eesti duo nautinud Belogorjega kolme võitu, ainus allajäämine tuli viimase kolme aasta CEV Meistrite liiga, Venemaa Superliiga ja karikavõistluste tšempionilt Kaasani Zeniidilt.