Tuleva aasta augustis startivas 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjas kuulub rahvusmeeskond samasse alagruppi lõunanaabritega, kes kinnitasid eile koondise uueks peatreeneriks Avo Keele.

Värskelt ametisse astunud Keel kommenteeris loositulemust järgnevalt: „Üks koll istub ees, aga paneme meid joone peale ja eks me siis proovime Eestit kiusata. Üritame alustuseks saada geimi või kaks, mis võib lõpuks teise koha omanike võrdluses ülioluliseks osutuda, sest on selge, et see võitlus saab olema väga julm,” sõnas kogenud treener Eesti võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

„Meil seisab ees niigi põhimõtteline duell, millele Avo Läti koondise juhendamine lisab veelgi vürtsi juurde. Samas on see muidugi suurepärane, et Eesti treenerid saavad samuti välismaal tööd ja loodan, et tulevikus hakkab järjest enam selliseid vastasseise tulema. Valiksarja kokkuvõttes on meie selge eesmärk aga loomulikult edasipääs EM-finaalturniirile,” rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.