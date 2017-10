Prantsusmaa kõrgliiga on Eesti võrkpallurite jaoks kui teine kodu. Aastate jooksul on Eiffelimaalt läbi käinud 14 kalevipoega ning tänavu madistab Pro A-s neli koondislast: Ardo Kreek, Kert Toobal, Martti Juhkami ning Andri Aganits.

Martti Juhkami (29)

Klubi: Tourcoing Volley-Ball

Positsioon: Nurgaründaja

Mänge Eesti koondises: 60

Viimased kaks aastat Pro B-s veetnud meeskond täienes suvel nelja mängijaga, kelle seas oli ka 2015./16. hooaja Prantsusmaa esiliiga parim nurgaründaja Martti Juhkami.

Äsja kõrgliigasse tõusnud Tourcoing pole hetkel küll nii võimas, kui 2001. ja 2002. aastal, mil jõuti kaks aastat järjest finaali, kuid sihid on kõrged - vähemalt kohamängud!