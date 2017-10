Ohoo! Mägede pojana pean ütlema, et äkki see on Suur Munamägi?

Olen. Praegu liigun Lääne-Eestis ja olen abikaasa kaudu Saaremaaga seotud, ning alati püüan Lääne-Eesti ja saarte inimestele selgitada, mis mäed on ja mida need tähendavad, aga nad ei taha väga aru saada (muigab – S.K.).

Suure Munamäe vaatetorn! (ALDO LUUD)

2. Läti võrkpallikoondis on EMil mänginud vaid korra. Mis aastal?

Seda vastust ma tean, 1995! Ma loodan, et see lätlaste viimaseks EMi käiguks ei jää. Minu leping lätlastega on esialgu lühike ja konkreetne. Nagu soomlased ütlevad: tulos tai ulos ehk kas tulemus või välja! Positiivse tulemuse puhul ehk pääsuga EMile saab Avo Keel juhendada Läti koondist ka edaspidi. Kui EMile ei pääse (Läti on ühes valikalagrupis Iisraeli ja Eestiga! – S.K.), vaadatakse asjad uuesti üle.

3. 1994. aastal valmis Riias esmakordselt see. Üks kuulsamaid Läti tooteid, mille vanaisaks võib nimetada 1949. aastal loodud Mazulist. Mis?

Jah. Nüüd on kimbatus käes. Vaevalt ta mingisugune..

See on Eestis ka populaarne.

Ega me ei räägi ometi mingisugusest … see ei saa olla loomulikult mingisugune tehnikavidin? Ma annan alla praegu.

Saab toidupoest osta.

Ega ometi Riia palsam ei ole?

Palsami ajalugu ulatub 1752. aastasse. Õige vastus on Karumsi kohuke.

Selline asi? Poleks osanud arvata. Ma pole kohukese sõber, minu toidumenüü pole sinna kanti kaldu. Ilmselt olen ma millalgi hiljem juhuslikult kohukest söönud, aga viimati sõin teadlikult kohukest 1970ndate lõpus Tallinna Spordiinternaatkoolist ehk praeguses Audenteses. Meid toideti võrreldes tänapäevaga ikka väga hästi.

Karums. Pala, mida Keel ei söö. (ANDRES TREIAL)

4. Millisel suurel pallimängualal on Läti tulnud Euroopa meistriks?

Ma arvan, et see võiks olla äkki korvpall?

Täpselt nii, oskad aastat ka pakkuda?

Ai, pagan (mõtleb pikalt – S.K.). Ma ei tea, aasta on väga raske! Äkki võis olla 1930ndate alguse poole?

1935!

Novot. Polnudki päris mööda.

Lätlastel kukuvad pallimängud hästi välja.

Eks see spordilembus sõltub natuke rahvusest ja kultuuritaustast. Kui Sloveeniat vaataks, läheksime puhta kadedaks. Arvan, et Läti edu tuleb otsida mõnes mõttes eelmise riigikorra ajast. Hoki on alati suurte traditsioonidega olnud. Seda oli ka võrkpall. Võrkpallipisik elab inimestes edasi ning püüame ala jäähokile ja korvpallile lähemale viia.

5. 2006. aasta kevadel kinkis Läti maiustustetootja Laima Ruhnule 45 cm kõrguse ja 36 kg kaaluva šokolaadist kuju. Kelle kujuga võimas magusapomm oli?

Lätil ei ole ühtegi saart. Neil võis olla väike kadedus, kui karu külastas Ruhnu saart. Karu kujuga!

Mõmmi. (PATRICK HERTZOG)

Nojah. Lätlaste tipp on madalam ja saari ka pole.

Mis sa teed? Mõnel ei ole nagu vedanud. Rand ja meri mulle meeldivad, aga olen niivõrd kohutavalt kehv ujuja, et päris otse põhja ei lähe, aga kuskil vees olen, siis edasi ei liigu ka. Eestis kohtab väga harva sooja merd! Üle 25 kraadi on hea, ülejäänud on kõik külm.

Vastused: 1) Suur Munamägi 2) 1995 3) Karums 4) Korvpall 5) Karu

Avo Keele CV

Sünniaeg 01.10.1962