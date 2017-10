30-aastase korvpallivõluri Miloš Teodosici esimese NBA hooaja eel leidub palju kahtlejaid, kuid pärast esimesi hooajaeelseid mänge ei kuulu nende sekka tema meeskonnakaaslased Los Angeles Clippersis. Vastupidi.

Üks õnnelikest on itaallane Danilo Gallinari, kes loodab koos Teodosiciga kirjutada endagi karjääris uusi peatükke. "Ta on vapustav," vahendas Gallinari sõnu portaal Talkbasket. "See, kuidas ta näeb väljakut, on vapustav. Olen tema vastu mängiinud ajast, mil ta oli 16-aastane, nii et teame teineteist kaua. Kahjuks olen kõik tema vastu mängitud mängud kaotanud. Loodetavasti suudame koos mängides võita. Tal pole NBA stiiliga kohanemisega mingeid probleeme."