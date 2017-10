Šveitsi prokuratuur algatas rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA endise peasekretäri Jerome Valcke ja Prantsusmaa klubi PSG presidendi, Katari meediakompanii beIN Media tegevjuhi Nasser Al-Khelaifi suhtes kriminaalasja seoses korruptsiooniga MMi teleõiguste müümisel.

Šveitsi prokuratuuri (OAG) teatel alustati uurimisega märtsis. Valcket ja Al-Khelaifit süüdistatakse pistiseandmises, pettuses, kriminaalses tegevusetuses ja võltsimises. Täna küsitlesid uurijad Valcket, samal ajal teostati mitmel pool Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias ja Hispaanias läbiotsimisi.

OAG teatas: "On kindlaks tehtud, et Valcke sai teatud riikide meediaõiguste ülekannetega tegelevatelt ärimeestelt keelatud tulu, kõne all on 2018., 2022., 2026. ja 2030. aasta MMi ülekandeõigused; ning Al-Khelaifilt 2026. ja 2030. aasta teatud riikide ülekandeõigustega seoses."

FIFA on korruptsiooniprobleemide küüsis olnud 2015. aastast saati. Valcke sai juba varasemalt 10 aasta pikkuse jalgpallis tegutsemise keelu, kuid ta kaebas 28. veebruaril otsuse meilegi nii tuttavasse spordiarbitraaži (CAS).