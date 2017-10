Teivashüppe Eesti esinumber, 18-aastane Robin Nool, tegi tänavu silmapaistva arenguhüppe ja tõusis 5.31 ületamisega Eesti kõigi aegade edetabelis viiendaks.

Kuni 20-aastaste EMil teivashüppes 5.25ga neljanda koha saavutanud Nool uute valikute tegemisega ei torma, kuid ei välista tulevikus ka kümnevõistluse proovimist.

"Mul tulevad hästi välja ka kaugus- ja kõrgushüpe. Kuna me palju jookseme, siis võin öelda, et mul on hakanud ka jooksmine meeldima. Mõte on alati olnud olemas, kuid praegu on Eestis konkurents nii kõva, et pean rahulikult võtma ja tegelema teivashüppega ning vaatama, kuidas ma arenen," rääkis Nool, vahendas ERRi spordiportaal.