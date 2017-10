Manchester Citys klubijalgpalli mängiv endine Elevandiluuranniku koondislane Yaya Toure kardab, et järgmisel suvel Venemaal peetavast MMist ei tule head nahka.

"Kui seal on rassism jätkuvalt mängus, tuleb MMist suur segadus. Kui FIFA-l ja Venemaal on minu abi vaja, siis olen lahkelt valmis aitama. Paljud inimesed räägivad, et rassismi ohjeldamiseks on Venemaal astutud suuri samme, aga tegelikult nii pole," rääkis ka ise vene keelt oskav Toure BBC-le.

Moskva publik hüüdis Tourele rassistlikke väljendeid 2013. aastal, kui Manchester City mängis Meistrite liigas võõrsil Moskva CSKAga. Sarnaseid näiteid on kümneid, kui mitte sadu.

Näiteks endine Peterburi Zeniidi brasiillasest ründaja Hulk väitis, et teda solvati nahavärvi tõttu sisuliselt igas Venemaal peetud kohtumises.