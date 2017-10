Eesti jäähokikoondise liidri Robert Rooba koduklubi Jyväskylä JYP loositi Euroopa Meistrite liiga kaheksandikfinaalis vastamisi teise Soome meeskonna Tampere Tapparaga.

Soome kõrgliigas hoiab JYP 27 punktiga kolmandat kohta, Tappara on 18 punktiga seitsmes. Rooba on sel hooajal Soome liigas löönud juba kuus väravat, lisaks on Eesti ründaja arvel kaks väravasöötu.

Kaheksandikfinaalid peetakse oktoobri lõpus ja novembri alguses.

Kõik paarid: