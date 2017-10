Kuigi üldiselt peetakse vormel-1 sarja tiitliheitluse võtmehetkeks Singapuri etappi, kus Ferrari esipiloot Sebastian Vettel põrkas stardisirgel kokku tiimikaaslase Kimi Räikköneni ja Red Bulli talendi Max Verstappeniga, kahetseb sakslane enim hoopis Bakuus peetud Euroopa GP-l juhtunud intsidenti.

Mäletatavasti sõitis Vettel turvaauto rajal olles tagant sisse oma põhirivaalile Lewis Hamiltonile ning sai 10sekundilise boksist läbisõitmise karistuse. Lõpuks sai Vettel neljanda ja Hamilton viienda koha, aga ometi ei anna kõnealune sõit Vettelile siiamaani rahu.

"Bakuu oli Singapurist hullem. Tunnen, et vedasin meeskonda alt, sest minu tegu võis meilt röövida etapivõidu. Singapuris juhtunu oli lihtsalt sõiduolukord ja selliseid asju ikka juhtub," rääkis Vettel Autospordile.

Neljandat MM-tiitlit jahtiva Hamiltoni edu on Vetteli ees üldarvestuses 59 punkti. Sõita on veel jäänud vaid neli etappi ja maksimaalselt on võimalik koguda 100 punkti. Sealjuures juhtis pikka aega MM-sarja hoopis Vettel ise.