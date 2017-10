Kui eelmise hooaja eel avaldas Eesti suusahüppekoondis lootust meeskonnaga Pyeongchangi olümpiamängudele jõuda, siis praegu on see plaan maha maetud.

Praeguse seisuga on Eestil kolm olümpiakohta, kuid teoreetiliselt on võimalik saada ka neljas koht. Halbade asjaolude kokkulangemisel võime jääda ka kahe kohaga. Ent mõlemat ststenaariumit peab Hein pigem ebatõenäoliseks.

Juunioride ja meeste ühiskoondises on neli sportlast: Martti Nõmme (24), Artti Aigro (18), Kevin Maltsev (17) ja Taavi Pappel (17). Lisaks Heinale on treenerina rakkes Jaan Jüris.

Kes algaval talvel millises sarjas võistlema hakkab, selgub treenerite sõnul vahetult enne hooaega. MK-sarjas on Eestil kaks ja kontinentaalkarikasarjas kolm stardikohta. Kui poistel tervis peab, siis MK-kohad täitmata ei jää.

Talvisel maailmakarikal on varem võistelnud vaid Nõmme, kelle parim koht on Lahti normaalmäe 45. (2016 veebruar). Suvisel MK-l tegi tänavu eduka debüüdi Aigro, kes saavutas kuu aja eest Venemaal Tšaikovski suurel mäel 29. koha, mille eest teenis ka kaks MK-punkti.

Niisamuti ei tohiks alajuhi Rauno Loidi kinnitusel tänavu midagi raha taha jääda. Juba suvel sai koondis teha kõik, mis vaja ning sama tendents peaks jätkuma vähemalt olümpiani.

Hein: "Loodame, et sel talvel tuleb hüpe järgmisele tasemele. Suusahüpped on ala, kus tasememuutus võib tulla väga kiiresti. Loodame, et olümpiahooajal meil see ka õnnestub."

Hillar Hein (Tiina Kõrtsini)

Jüris: "Arvan, et oleme suures seltskonnas sees. Kõik treenerid panevad meid tähele. Näiteks Saksa treenerid tulevad kätt suruma. Väga uhke tunne on, kui meie poisid hüppavad hästi ja meid pannakse tähele."

Sportlaste eesmärgid algavaks hooajaks

Juba aastaid MK-karussellil keerelnud, kuid enamasti kvalifikatsiooniga piirdunud Nõmme on sel suvel täielikult spordile pühendunud ning seadis endale kõrged eesmärgid: "Loeksin hooaja õnnestunuks, kui olümpial ja MK-sarjas oleks koht 10 sees. Lennumäel soovin hüpata 230 meetrit. Nende numbrite nimel on tööd teinud."

Martti Nõmme (Tiina Kõrtsini)

Kevadel Lahti MMil debüteerinud Aigro vigastas puhkusereisil põlve ja pidi suvel hüpetest kaks kuud eemal olema. Augusti keskel naasis ta võistlusteks hüppetorni, septembris teenis ülalmainitud MK-punktid, oktoobri esimestel päevadel saavutas Saksamaal Klingenthalis kontinentaalkarikasarjas 6. koha ja tegi MK-l suurepärase hüppe (Jürise hinnangul taganuks see koha 15 seas), kuid diskvalifitseeriti varustuse tõttu. Eelmisel nädalavahetusel hüppas ta Tehvandil suvise mäerekordi 102,5 meetrit.

Aigro: "Vorm on praegu päris hea. Kindlasti ei saa öelda, et kodumägi on jala sees, et koguaeg ainult head hüpped tulevad. Hooaja eesmärkideks on minna olümpiale ja jõuda juunioride MMil esikümnesse."

Artti Aigro (Tiina Kõrtsini)

Kevin Maltsev jõudis eelmisel hooajal kontinentaalkarikasarjas mõned korrad punktidele ning võib tänavu MK-sarjas startida, kui Eesti teda sinna saadab.

Maltsev: "Ettevalmistusega võib siiani täitsa rahul olla. Jõudu ja särtsu on juurde tulnud, viimaste trennidega on ka hüpped paremaks läinud. Kevadel tegime batuuditrenne, mis parandasid kõvasti kehatunnetust.

Plaan on pääseda juunioride MMil kümne sekka, sellega võiks rahule jääda. Kui pääsen olümpiale, siis seal tahaks 30 sekka."

Hein: "Tahan nii palju lisada, et juunioride MM suusahüpetes on väga kõva tasemega. Esikolmik, kas on juba olnud MK-l esikümnes või kohe-kohe sinna jõudmas. Kui näiteks murdmaasuusatamises läheb pärast juunioride MMi kaks-kolm aastat meeste tippu jõudmiseks, siis juunioride tipphüppajad on juba tipphüppajad."

Kevin Maltsev (Tiina Kõrtsini)

Taavi Pappel teeb alles esimesi samme kontinentaalkarikasarjas. "Eesmärk on kontinentaalkarikasarjas punktidele jõuda. Silme ees on ka olümpiarõngad ja juunioride MM, kus rahuldab koht 20 sees."