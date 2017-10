Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani kodukubi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rääkis tänasel pressikonverentsil, et Klavani suurim konkurent keskkaitses Dejan Lovren saab homme Inglismaa kõrgliiga matšis Manchester Unitedi vastu kaasa teha.

"Jah, ta ei suutnud treenida ja jättis Horvaatia koondise eest valikmängude akna esimese kohtumise vahele, sest ta vajas puhkust. Aga Lovren on mängukõlblik. Tal olid seljavalud, mis viivad omakorda kubemelihase probleemideni," rääkis Klopp Lovreni kohta.

Septembri lõpus antud intervjuus tunnistas horvaat, et ei suuda treeningutel sisuliselt minutitki kaasa teha ja mängib ainult tänu viiele valuvaigistile. Sellegipoolest on Klopp sunnitud kasutama Joel Matipi kõrval just Lovreni, sest Klavani esitused on sel hooajal olnud ebakindlad.