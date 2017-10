"Sel suvel on igas mõttes kõik tehtud saadud," alustab Nõmme. "Kui varem oli mõni puslejupp puudu, siis nüüd on kõik olemas. Sel suvel pole olnud ka sellist asja, et mõne muu maa A-koondis oleks treeninglaagris hüpetel minust üle olnud. Tase on väga lähedal kui mitte sama. Suusahüpped on peenete nüansside ala, kõike võib juhtuda."