Kuu aja eest USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepi (WTA 110.) osaleb sel nädalavahetusel 800 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga Kremli karikaturniiril, kus teda juhendab uus treener.

Moskvasse sõidab Kanepi koos treener Dušan Vemićiga, kellega eestlanna koostööd katsetab. Serblasest treener on tööd teinud selliste tippudega nagu Novak Djokovic ja vennad Bryanid. Naistennistidest on tema teened omal ajal Andrea Petkovici maailma kümne parema sekka viinud.

Kanepi alustab VTB Kremlin Cupi kvalifikatsioonist. 28 osalejaga kvalifikatsioon algab laupäeval ja seal on temast maailma edetabelis paremal kohal seitse tennisisti.



Moskvas peetaval Kremli karikaturniir on esimese paigutusega viimasel kahel aastal samal turniiril triumfeerinud venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 8.). Lisaks on tippudest kohal prantslanna Kristina Mladenovic (WTA 13.), lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 17.), ameeriklanna Coco Vandeveghe (WTA 22.) ning kodupubliku rõõmuks ka Maria Šarapova (WTA 86.)

Kuus aastat tagasi peetud Kremli karikaturniiril pääses Kanepi finaali, kuid kaotas siis 6:3, 6:7(1), 5:7 slovakitar Dominika Cibulkovale.

Viimasest üheksast matšist vaid ühe võitnud Anett Kontaveit (WTA 35.) on kirja pandud Luxembourg Openile. Selle turniiri põhitabeli esimesed mängud peetakse esmaspäeval.