USA jalgpallikoondis kaotas Põhja- ja Kesk-Ameerika jalgpalli MM-valiksarja viimases mängus Trinidad ja Tobago meeskonnale 1:2 ning kuna samal ajal alistas Panama rahvusmeeskond Costa Rica 2:1 jäid jänkid järgmise aasta suurturniirilt eemale.

Niisiis peavad esimest korda alates 1986. aastast peavad nad suursündmusest suu puhtaks pühkima. Täna teavitas koondise peatreener Bruce Arena üldsust, et astub rahvuskoondise lootsi kohalt tagasi.

Arena, kes oli koondise peatreener vahemikus 1998 - 2006, kutsuti alaliidu poolt taas rahvusmeeskonna etteotsa mullu novembris, kui USA oli valikgrupis krahhi äärel. Paraku 66aastane ameeriklane oma kodumaad aidata ei suutnud.



"Olen väga tänulik, et mul on olnud võimalik kaks korda oma karjääri jooksul meie rahvusmeeskonda juhendada," sõnas mees avalikus pöördumises.

"Kui ma võtsin selle töö eelmise aasta novembris teadsin väga hästi, kui raske tee meil on käia. Kinnitan teile, et kõik inimesed andsid selle 11 kuu jooksul kõik endast oleneva, et meie meeskonda MMile aidata. Paraku jäi meil lõpuks natukene puudu, me ei saanud ülesandega hakkama ja võtan selle eest vastutuse," lausus Arena.

Ingliskeelset pöördumist saad lugeda SIIT.