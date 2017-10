Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane peab homme Hispaania kuningliku klubi eesotsas oma sajanda mängu, kui tema meeskond läheb võõral väljakul vastamisi Getafega.

Mängu eelsel pressikonverentsil küsiti prantslaselt, mis on tema senise peatreeneri karjääri jooksul olnud kõige rõõmsam moment ning lisaks paljastas Zidane, mida on oma lühikese taktikutee jooksul õppinud.

"Olen õppinud, et selleks, et pisiasju enda kasuks ära kasutada tuleb iga päev ränka vaeva näha," sõnas loots.



"Minu kõige õnnelikum hetk on kahtlemata Hispaania kõrgliiga võitmine," lisas prantslane. "See on midagi, mille nimel sa näed iga päev vaeva ja tegemist on saavutusega, mis on ääretult keeruline ja meistritiitli pälvimine on ülim tunne."





Üllatuslikult küsis üks ajakirjanik ka küsimuse, kas Zidane kaaluks ka Barcelona meeskonna peatreeneriks hakkamist.

"Mu süda on valge," vastas Madriidi klubi loots. "Olen praegu siin ja keskendun ainult sellele, millega hetkel tegelen. Käitusin mängijana täpselt samamoodi."