Venemaa jalgpallikoondise viimase kümnendi kuumim nimi Andrei Aršavin on oma karjääris lõpusirgel. Paraku on otsa saamas ka tema veidi üle aasta kestnud abielu.

Hetkel Kazahstanis FC Kairati klubis leiba teeniv Aršavin abiellus oma kaasa Alisaga mullu septembris. Tänaseks päevaks on paar aga lahtuse äärel ning väidetavalt on vastavad paberid ka juba sisse antud.

"Tema kõrvalepõiked ja petmised olid ainult üheks põhjuseks, mis mind suhte lõpetamise suunas tõukasid," sõnas vutitähe abikaasa Venemaa väljaandele Starhit.

"Täiskasvanud inimesed ei kakle, täiskasvanud võtavad vastu otsuseid ja lahkuvad. Ma ei jätnud teda maha kellegi teise pärast," lausus venelanna, rõhutades, et otsusega kaitseb nii oma tööd kui perekonda.



"Ma ei andestanud talle reetmist ja lõpetasin armastamise. Ma ei soovi temaga koos olla. Ajakirjanikud, kes te olete kirjutanud, et tema jättis minu maha. Tegelikult on see minu otsus," lausus naine

Paaril on ka üks laps, Jesenja, kes sündis tänavu Veebruaris. Jalgpalluril on eelmisest suhtest Julija Baranovskajaga kolm last.