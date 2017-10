Viimasel kümnendil Eesti odaviskajatest tiitlivõistlustel kõige paremini esinenud Mätas on uuesti tahtmist täis. „Vahepeal tegin ainult eriharjutusi,“ lausub ta. „Kuid augustikuu lõpus alustasin ettevalmistust uueks hooajaks. Praegu on kõik korras. Aga ma ei tea, kuidas selg odaviskepingetele vastu peab.“

Juulikuus ei lubanud valu Mätasel täisvõimsusega oda visata. Sestap otsustas ta aja maha võtta. „Tõmbasin pidurit ja andsin seljale rahu,“ meenutab Mätas keerulist perioodi. „Harjutamises tekkis peaaegu ühe kuu pikkune paus. Olen juhtunu enda jaoks läbi mõelnud, et sama jama enam ei korduks.“

2016. aasta EMil odaviskes neljandaks tulnud Risto Mätas jättis tänavuse hooaja seljavigastuse tõttu pooleli. Nüüd on 33aastase sportlase tervis korras.

Samas on Mätas teinud kõik endast sõltuva, et hiljutised terviseprobleemid teda uuesti kimbutama ei hakkaks. „Üritan kehalihased võimalikult tugevaks treenida,“ märgib visa spordimees.

Mätas harjutab endiselt töö kõrvalt ja kinnitab, et saab mõlemal rindel kenasti hakkama. „Mulle nii sobib. Ei näe selles mingisugust probleemi,“ rõhutab kahe isanda teener.

Möödunud hooajal harjutas Mätas nii-öelda üksiku hundina. Pärast Rio de Janeiro olümpiat läksid tema ja ta senise treeningukaaslase ning õpilase Magnus Kirdi teed rahumeelselt lahku.

Nüüd laob nii 2013. kui ka 2015. aasta MMil lõppvõistlusele jõudnud Mätas põhja koos Eesti parima kuulitõukaja Kristo Galetaga. Viimati rassisid nad ühiselt siis, kui Galeta oli veel odaviskaja.

„Mitmekesi on mõnusam trenni teha kui üksi,“ arutleb Mätas. „Kristo ettevalmistuses on mõtteid nii Vesteinn Hafsteinssonilt (Gerd Kanteri endine juhendaja – toim) kui ka Shaun Pickeringilt (Suurbritannia tipptreener). Usun, et sügisel sobib niisugune harjutamine odaviskajalegi.“