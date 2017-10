Saaremaa rallil eelmise aasta Ford Fiesta WRC-d roolivale Ott Tänakule loeb kodusaarel kaarti sedapuhku Georg Gross. Avapäeval meeste koostöö sujus ning homsele minnakse vastu liidrikohalt.



Saaremaa ralli avakatse lükkus agarate pealtvaatajate tõttu kuus minutit hilisemaks, sest uudishimulikud rallifännid olid raja pervel trüginud kohta, kus turvalisuse kaalutlustel teps mitte olla ei tohi. Meie kiireim rallimees Ott Tänak sellest ennast aga segada ei lasknud.



Avapäeval sai mees kirja kolm katsevõitu ning laupäevasele võistluspäevale minnakse vastu 27,7 sekundilise eduga teisel kohal sõitva Egon Kauri ees.

Ott Tänak Saaremaa teedel. (Alar Truu)

Kui esimesel kiiruskatsel oli Tänaku hinnangul head olud, siis teisel Taritu katsel oli juba pusimist rohkem. "Esimesel katsel oli hea kinnitambitud tee, aga siin [teisel katsel] oli mudakiht peal," lausus mees. "Kitsad kiviaiavahed olid päris põnevad. Georgi on õhetama võtnud küll, aga siiamaani saab hästi hakkama."



Päeva lõpetas lühike Kuressaare linnakatse, kus eestlane kruusarehvidega sõitis. Kas vale rehviga asfaldil sõitmine on juba tavaline? "Jah, ladna linnasõit," vastas Tänak kärmelt. "Väga okei päev oli. Georg sai üllatavalt hästi hakkama ja üldiselt oli väga tšill. Ta on kõvasti valmistunud ja tundub, et töö kannab vilja."

Üldarvestus avapäeva järel:

1. Tänak 12.15,7

2. Kaur +27,7

3. Plangi +27,9

4. Tukiainen +32,9

5. Grjazin +33,2

6. Jeets +43,2



LAUPÄEV:

07:17 SERVICE B, Oriküla, 30MIN

08:22 SS4 Taritu 2 / Teetormaja (9,95 km)

09:15 SS5 Kurevere 1 / Mobil Super (22,76 km)

10.05 SS6 Pidula / Tesman Auto (11,30 km)

10:53 SERVICE C, Oriküla, 40MIN

12.23 SS7 Leedri 1 / Cramo (6,41 km)

12:56 SS8 Kurevere 2 / Mobil Super (22,76 km)

14:06 SERVICE D, Oriküla, 30MIN

15.26 SS9 Leedri 2 / Cramo (6,41 km)

16.04 SS10 Toomalõuka 1 / Citroen (9,80 km)

16.52 SS11 Sääre / Silveston (18,22 km)

18:30 POODIUM, Kuressaare kesklinn