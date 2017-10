Jalgpalli Eesti meistriliigas peeti täna üks kohtumine, kui Hiiu staadionil läksid omavahel vastamisi Nõmme Kalju ning valitsev Eesti meister Infonet. Juba teisel mänguminutil vähemusse jäänud Infonet väljus mängust samuti kümnekesi lõpetanud Kalju vastu 4:2 võitjana.

Infonet jäi Hiiu mändide vahel vähemusse juba kohtumise teisel minutil, kui Igoneniga üks-ühele läbi saanud Liliu tõmbas selja tagant maha Roman Nesterovski.

Ometi avas mänguskoori just kümnekesi palinud Infonet, kui 38. minutil oli meistermeeskonna eest täpne meistriliiga suurim väravakütt Albert Prosa.



54. minutil teenis oma teise kollase kaardi Artjom Dmitrjev, kes tald ees Kruglovile sisse lendas. Infonet läks kohtumist 2:0 juhtima Aleksandr Kulinitši peatabamusest.

74. minutil suutis Tarmo Neemelo Kalju eest ühe tagasi lüüa, kuid kõigest minut hiljem virutas Infonet oma kolmanda, kui täpne oli Eduard Golovljov. Mängu lõpp muutus veel põnevaks, kui 83. minutil oli täpne Karl Mööl. Ometi jäi viimane sõna Infonetile, kui Vitali Teleš Vladimir Voskoboinikovi löögi läbi sõrmede lasi ning ründaja tabamus kohtumise lõppseisuks 4:2 tegi.

Infonetil on nüüd liigatabelis kirjas 61 punkti millega ollakse naelutatud neljandale kohale. Pärast tänast kaotust on Kaljul kirjas 71 punkti ning kolm vooru enne lõppu puudub neil võimalus liidrikohal istuvad Florat püüda. Ühe vähempeetud kohtumisega on Levadia edu Nõmme satsi ees viis punkti.