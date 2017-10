Euroliiga korvpallihooaeg on täiega hooga kohalt minema saanud ning täna nägi Vana Maailma kossutippe ka Leedumaal, kui kohalik Kaunase Žalgiris alistas kodusaalis Belgradi Red Stari 78:76



Balti meeskond pani oma paremuse maksma otsustaval veerandil. Viimasele veerandajale mingi vastu küll nelja punktilisest kaotusseisust, kuid kolm minutit enne lõppu suutis Žalgiris juba 74:68 peal olla.



Ometi suutis Red Star Pero Antici ja Milko Bjelica vedamisel vahe vähendada ning 78:76 kaotusseisul jäi Belgradi klubile veel viimane rünnak. Paraku Taylor Rochestie viimase sekundi kolmene paraku ei tabanud ning nii noppis Žalgiris koduplatsil võidu.



Kokku lausa 21 pallikaotusega patustanud Žalgirisele tõi võidu parem tabavusprotsent. Kolmeseid lennutati läbi rõnga 44%-liselt (vs 37%) ja kaheseid 61%-liselt (vs 43%).



Žalgirise poolt jõudis kahekohalise arvuti punktideni lausa viis meest: Paulius Jankunas (15), Kevin Pangos (14), Edgaras Ulanovas (11) Brandon Davies (10) ja Aaron White (10). Belgradi meeskonna resultatiivseim oli Bjelica 18 silmaga, temale lisas 17 punkti Pero Antic.

Teises kohtumises alistas Himki meeskond Venemaal mullu üllatuslikult Hispaania meistritiitli võitnud Valencia meeskonna 75:70.



Himki parimana tõi 19 punkti Aleksi Šved, kaotajate tulemuslikuim oli 22 silma visanud Aaron Doornekamp.