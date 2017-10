RALLI

Hommikust! Spordipäeva alustuseks meenutame eilset rallipäeva Saaremaal. Kolmel senipeetud kiiruskatsel on kindlalt parimat aega näidanud Ford Fieste WRC autol kihutav Ott Tänak, kelle edu Egon Kauri ees on enne laupäeva 27,7 sekundit. Siim Plangi kaotab omakorda teisel kohal asuvale Kaurile vaid 2,2 sekundiga. Poodiumikohta noolivad ka soomlane Tomi Tukiainen ja lätlane Nikolai Gryazin.