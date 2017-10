Saaremaa ralli tingimused on pitseri vajutanud nii mõnegi mehe sõidule. Nende seas pole aga Ott Tänak. Päeva teisele poolele läheb Saaremaa mees vastu ligi kahe minutilise eduga.



Tänakule loeb kodustel teedel sedapuhku kaarti Georg Gross. Kumb meestest sõidu ajal rohkem räägib? "Sõidu ajal räägin ikka mina," sõnas Gross Kadi Raadiole. "Muidu ei tule midagi välja. Need viimased kaks katset (Kurevere ja Pidula - K.J) olid ikka väga tummised. Pingutasin väga ja loodan, et sain hakkama. Ott vist paar korda võttis ainult sõna."

"Kui oleksid head kuivad tingimused, siis oleksid vahed väiksemad, aga sellistes tingimustes. No see on enamustele ikka väga ebamugavad, aga Tänak tunneb ennast hästi," lausus mees.



Kuidas kõrvalistmel üldse istuda on? "See on suurepärane kogemus. Alguses arvasin, et saab natukene lihtsam olema, kuid mida lähemale ralli tuli, seda võimatumana näis. Praegu on päris hea enesetunne," vastas Gross.



Endal jalad ei liigu? "Olen suutnud ennast välja lülitada. Väga ei saa liigutada ka, mul on liiga palju nuppe seal, muidu läheb nende vajutamiseks."



Seis kuue kiiruskatse järel:

1. Tänak

2. Grjazin +1.54,4

3. Jeets +2.31,4

4. Tukiainen +3.01,9

5. Aus +3.02,0

6. Abram +3.22,4