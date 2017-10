Ott Tänak naudib kodustel Saaremaa teedel sõitmist. Keerulised teeolud on ka tema jaoks rallimise huvitavamaks teinud. Kui WRC mehe jaoks on asi huvitav, siis teiste rallimeeste jaoks suisa võimatu. Pärast kuut kiiruskatset on Tänaku edu jälitajate ees ligi kaks minutit.



"Kindlasti on omamoodi ralli ja lähenemine oli vähe teistmoodi," sõnas Tänak Kadi Raadiole. ""Olud on keerulised, et omalgi on tükk tegemist olnud. Tuleb lihtsalt mõistlikult sõita, midagi tõestama ju ei pea."

Kuidas kõrval istuv Gross legendi lugemisega hakkama saab? "Georg [Gross] on üllatavalt hästi asjadega hakkama saanud. Ta kartis Undva ja Pidula katseid, et seal on kiired teed ja sügaval metsas, kaardilugeja jaoks keeruline" vastas eestlane. "Eks siin-seal olen pidanud korrigeerima, aga legendi kordagi täielikult ära pole kaotanud."

Saaremaal on Tänaku istumise all möödunud aasta Ford Fiesta WRC masin, kas on võõras tunne ka? "Auto on ikkagi aasta vana," lausus mees. "Uued autod on ikka kõvasti edasi läinud ja vahe on päris suur, aga sõita saab. Lahe aparaat, elamuse saab kätte."



Kodusaarel on tore olla? "Lahe on. Eks see oligi üks eemärk, et rahvale vähe tagasi anda. Oleme pikalt mööda maailma ringi reisinud ja oma asju teinud. Eestisse ja Saaremaale pole ammu jõudnud. Positiivne, et selline võimalus tekkis ja saame fännidele vähe tagasi anda. Ilm küll ilus pole, aga vähemalt on rajal action'it."

Kuidas mees homme oma 30. juubelit aga tähistab? "Tahaks kodus pidada. Vaatab, naine või ema teeb kooki ja saab äkki kodus chillida ühe päeva," oli Tänak optimistlikult meelestatud.



Seis kuue kiiruskatse järel:

1. Tänak

2. Grjazin +1.54,4

3. Jeets +2.31,4

4. Tukiainen +3.01,9

5. Aus +3.02,0

6. Abram +3.22,4