Saaremaa rallil aitas ka tänavu näpuga järge ajada Kadi Raadio, kes kiiruskatsel pilootidelt verivärskeid kommentaare võttis. Lisaks pedaalitallajatele osaleb Saaremaa mõõduvõtul ka lihtsalt õlinäppe ja asjaarmastajaid, kes esimest kohta ei püüa. Ka nende peale on mõeldud!



Iga aasta annab Kadi Raadio välja tiitli "Saaremaa Ralli Kuldsuu". Auhind antakse sellel, kes raadiot kõige kenamate kommentaaridega kostitab.

Siin on võidulause: "Aasta aega pole rallikaga sõitnud ja teate, see on samasugune tunne, et tahad pruudi tantsima viia, aga pole ammu tantsinud ja ikka tallud tal varvaste peal."





Siinkohal toome välja veel mõned pärlid.

"Ei mahu teele ära, nii kui gaasi paned oled jälle kuskil võpsikus."

Mis tunne katsel oli? "Stalingrad. Sellised rööpad, et trammiga oleks hea sõita"



“Poole sõidu pealt hakkas toidu lõhna kusagilt sisse tulema, nii ei saa ju sõita.”



“Kurat, tee on nii mudane, et paremat jalga pean kui ämma hoidma.”



“Kui lõpuni tahad jõuda või vähemalt rattaid sirgelt hoida, siis gaasipedaali puutuda ei tohi.”



Tänak: “Walesi ralliks pole siin midagi harjutada, rohkem tuleb ellu jääda.”



“Et siin Saaremaal ikka mingeid asju maa seest välja kasvab, neid oli rajal päris palju.”



“Katse teine läbimine oli päris karm ikka, autost on kahju.”



“Esimeses kurvis lasin pidurid lukku ja läks nagu kelguga.”



“Kurat, tahaks küll mööda teed sõita, aga vanast ajast loll komme küljes igat kurvi lõigata.”



“Ühele hetkel avastasime, et legendi enam pole, et ei tea, mida läbisõidul tegime, aga lõpuni jõudsime.”



“Kiirus läks nii suureks, et sõrmedega sai puid katsuda.”



“Mõnes kohas jäi ainult paber puu ja auto vahele.”



“Hull on rada küll, aga turistid on ka jalus. Põhjanaabrid pool katset sõitsid ees, aga noh, las nad seavad atra seal. Auto aurab siin, aga ma ise ka vist juba auran.”



Kuidas rada oli? "No nagu lugugi, tramm nr. 66, aknaraamid olid tehtud puust."



"Meie oleme autoga väga harjunud, aga üks põõsas tuli tee peal ette. Et, tuli ja jooksis järsku ette."



"Tahaks raja peal püsida küll, aga ei oska."



"Kaardilugeja mossitab siin, et keeras kaks lehte vist korraga."



"Midagi koliseb, tundub, et midagi on pahasti."



"Kaks võimalust: kas käsi kullas, või p**se mullas."